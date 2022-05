85 साल के धर्मेंद्र ने 71 बरस की शबाना के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीर, कहा- 'इश्क है मुझे'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 11 मई। बॉलीवुड के महान कलाकारों में से एक धर्मेंद्र (85) ने ब्लैक एंड व्हाईट सिनेमा से कलर तक का सफर बखूबी तय किया है। उनके गिनती हिंदी सिनेमा के हैंडसम हंक में होती है। उन्होंने मधुबाला से लेकर श्रीदेवी तक टॉप की अभिनेत्रियों संग पर्दे पर रोमांस किया है और रीयल लाइफ में भी वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जैसी हसीन एक्ट्रेस के पति हैं। आज भी उनकी फैंस की लिस्ट काफी लंबी है। हालांकि उम्र के इस दौर में भी वो दिल से काफी जवान हैं और सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव भी रहते हैं।

English summary

85-year-old Dharmendra shared a romantic picture with 71-year-old Shabana Azmi , said- 'I am love with the camera and probably the camera is also in love with me'. here is pictures, please have a look.