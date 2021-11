'83' का टीजर देखते ही याद आया नाखून चबाने वाला पल, रणवीर सिंह ने जीता लोगों का दिल

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 26 नवंबर। आखिरकार मोस्ट अवेटड फिल्म '83' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, जिसे देखने के बाद एक बार फिर से लोगों को नाखून चबाने वाला पल याद आ गया है। टीजर में कपिल देव बने रणवीर सिंह की हल्की लेकिन दमदार झलक देखने को मिली है। फिल्म का ट्रेलर 30 नवंबर को आएगा। फिल्म के टीजर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है।

Finally 83 teaser out: The clip recreates a nail-biting moment from the 1983 WC Final, Ranveer look awasome. here is clip. please have a look.