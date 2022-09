Dussehra: दशानन के जलने से, Durg के साहू परिवार का जलता है चूल्हा, 50 सालों से कर रहे यह काम

Durg

दुर्ग, 30 सितम्बर। सत्य पर असत्य की जीत का पर्व विजयादशमी इस साल हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी में पूरा देश जुटा है। छत्तीसगढ़ में भी दशहरा में रावण दहन की तैयारियां की जा रही है। बुराई के प्रतीक रावण के जलने से भले ही किसी व्यक्ति के मन के अंदर का रावण न जले। लेकिन ग्राम कुथरेल में रावण जलने से कुछ परिवारों के घर का चूल्हा जरूर जलता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ऐसा परिवार है। जिनके लिए रावण ही आजीविका का साधन बना हुआ है। इस परिवार के सभी सदस्य मिलकर मुखौटे और पुतले का निर्माण करते हैं। खास बात यह है, कि इनकी यह परम्परा पांच दशकों से चली आ रही है।

