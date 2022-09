CM Bhupesh ने अग्रवाल समाज से कहा, निर्भय होकर करें व्यापार, ED, IT से आपको डरने की जरुरत नहीं

Durg

दुर्ग, 27 सितम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर रहे। जहां वे भिलाई के सेक्टर 6 में आयोजित अग्रवाल समाज के अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में सीएम ने समाज को अग्रसेन जयंती की बधाई दी। अपने सम्बोधन के दौरान उन्होंने अग्रसेन महाराज के योगदान की चर्चा की। सीएम ने इस दौरान 15 अक्टूबर को धान की तीसरी क़िस्त जारी करने की जानकारी दी।

अग्रसेन महाराज के योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में अग्रसेन जयंती पर आयोजित सभा को कहा कि वे व्यापार और निर्माण पर जोर देते थे। अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के भंडार की देखरेख का जिम्मा आपके पूर्वजों का था। गांधी जी भी आपके समाज से थे, उन्होंने पूरा जीवन सत्य और अहिंसा से बिताया।

किसानो के जेब में पैसे आने से व्यापारियों को हुआ लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां बेहतर हों तो व्यापार फलता फूलता है। हमने ऐसी ही नीति बनाई। आज आपके चेहरे की मुस्कराहट देखकर अच्छा लगता है। मैंने आपके ग्राहकों के जेब नें पैसा डालने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो यह शंका थी कि ये तो किसानों की सरकार है। गरीबों की सरकार है। व्यापारियों के लिए क्या करेगी। फिर जब किसान का पैसा बाजार में भी आया तो व्यापारियों को लगा कि सजग और जागरूक नीति से हर वर्ग का लाभ होता है। जब एक बड़ा तबका बढ़ता है तो अन्य तबकों का भी स्वतः ही विकास होता है।

निर्भय होकर करें व्यापार, ED, IT से डरने की जरुरत नहीं

सीएम ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए समाज के लोगों से कहा कि आप निर्भय को कर व्यापार करें। ED, IT से डरने की जरुरत नहीं है, आज देश में भय का वातावरण है। इसलिए जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको सत्य मार्ग से विचलित करने के लिए कोई भी आगे आएगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पास व्यापारिक समुदाय के कुछ लोग आए। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की शिकायत की। जांच में शिकायत सही पाया गया जिस पर मैंने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

15 अक्टूबर को जारी होगी तीसरी क़िस्त

सीएम ने इस मौके पर कहा कि दीपावली को देखते हुए हमने निश्चय किया कि 15 अक्टूबर को हम किश्त दे देंगे ताकि किसानों की भी दीवाली अच्छी हो और व्यापारियों की भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग मुझसे कहते हैं कि आप भी बनिया ही हो। गोबर को भी काम की चीज बना दिया और उससे भी पैसा बाजार में आ गया। कोरोना काल में अग्रवाल समाज द्वारा किये गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य से समाज के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा।

अग्रसेन जयंती कार्यक्रम में ये सभी रहे मौजूद

अपने संबोधन में विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि भिलाई में समाज सेवा में अग्रवाल समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैंने अग्रवाल समाज से समन्वय सीखा है। इस मौके पर विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, अंत्यावसायी निगम की उपाध्यक्ष नीता लोधी, अग्रसेन जनकल्याण समिति के अध्यक्ष बंसी अग्रवाल महासचिव अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष जय किशन अग्रवाल, समेत तमाम नेता मौजूद थे।

DURG: CM Bhupesh told Aggarwal society, do business fearlessly, you do not need to be afraid of ED, IT, government is with you