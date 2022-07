भारतीय सेना का अधिकारी बनकर आर्मी में भर्ती का दिया झांसा, शातिर ठग दिल्ली से हुआ गिरफ्तार

Durg

बालोद 12जुलाई। सेना में भर्ती की तारीख आते ही शातिर ठग गिरोह भी सक्रिय हो चुके है। ये गिरोह सेना की तैयारी में जुटे जवानों को, भारतीय सेना में भर्ती का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को ऐसे शातिर ठग अपने झांसे में ले रहे हैं। 18 से 22 साल के युवा देश सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर स्वयं को तैयार कर रहें है जिससे वे फिटनेस टेस्ट पास कर सकें लेकिन ऐसे ठग गिरोह इन जवानों के सपनो पर पानी फेर रहें हैं।

सात लाख पचास हजार रुपये की ठगी के बाद थाने पहुंचा पीड़ित

बालोद जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, कांकेर जिले के चारमा थाना क्षेत्र के कोटतरा निवासी मोहन कुमार साहू ने अपने पुत्र राहुल साहू के साथ सेना में भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी का मामला ने गुरुर थाने में लिखित शिकायत की थी। उसके अनुसार पुत्र राहुल कुमार साहू को आरोपी अर्चना गोस्वामी, पवन गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी ने भारतीय सेना में नौकरी लगाने के नाम से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर 7 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 34 के अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

मेडिकल चेकअप के लिए आर्मी अस्पताल कोलकाता बुलाया

पिड़ित मोहन कुमार साहू ने बताया कि बेटा राहुल कुमार साहू ओशियन एकेडमी कोटा रायपुर में फिजिकल तैयारी के लिए कोर्स कर रहा था। इस दौरान उसके दोस्त मिथलेश साहू, चन्द्रप्रकाश ग्राम कैथा (बिलाईगढ) ने ग्राम सोहागपुर में अर्चना गोस्वामी से संपर्क कराया। अर्चना ने बेटे को भारतीय सेना में भर्ती (सोल्जर जनरल डूयटी) में भर्ती कराने की बात कहीं। अर्चना ने खुद को सेना में अधिकारी के पद पर कार्यरत होने की जानकारी देकर 6 लाख रुपए मांगा। 12 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा कोचवाही में जाकर यूको बैंक दुर्ग के खाता में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किया।जिसके बाद बेंगलुरू ट्रेनिंग में ले जाऊंगा कह कर अर्चना के पहचान के पवन कुमार केकतीपारा कोटतरा आया। जिसे नकद डेढ़ लाख रुपए दिया।मोहन ने बताया कि 9 जनवरी को मेडिकल चेकअप कराने आरोपियों ने आर्मी अस्पताल कोलकाता बुलाया। जहां चेकअप किया गया। जिसके बाद 12 जनवरी को ज्वाइनिंग लेटर पवन ने कोलकाता में दिया। 17 फरवरी को ज्वाइनिंग लेटर घर में पोस्ट के माध्यम से मिला।

दिल्ली के महरौली से गिरफ्तार हुआ शातिर ठग

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरुर राजेश कुमार बागडे़ ने बताया कि आरोपी के लोकेशन ट्रैक करने पर आरोपी का लोकेशन दिल्ली के महरौली इलाके में मिला जिसके बाद गुरुर थाना प्रभारी भानुप्रताप साव के नेतृत्व में साइबर सेल बालोद की स्पेशल टीम गठित कर दिल्ली भेजी गई। आरोपी पवन कुमार दिल्ली के महरौली इलाके में मिला। उसे हिरासत में लेकर पुलिस सहायता केन्द्र पुरूर लाया गया । पूछताछ पर आर्मी में भर्ती कराने पीड़ित के पुत्र राहुल कुमार साहू से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जुर्म करना स्वीकार किया। संकलित साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नई दिल्ली के अम्बेडकर कॉलोनी छतरपुर निवासी आरोपी पवन कुमार को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अन्य तीन आरोपियों की तलाश जारी है।

सेना की नकली वर्दी पहनकर युवक को बनाया शिकार

आरोपी ने आर्मी ऑफिसर की नकली वर्दी पहनकर पीड़ित राहुल साहू को ठगी का शिकार बनाया । आरोपी ने बताया कि अर्चना गोस्वामी, अभिषेक गोस्वामी के कहने पर आर्मी मैन बनकर पीड़ित को झांसे में लिया। उसके पास से आर्मी वर्दी एवं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट की फोटोकापी बरामद की गई।जिसके कारण प्रकरण में धारा 140, 171 जोड़ी गई।

