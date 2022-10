Agniveer Bharti Durg: छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगा मौका, तैयारियों में जुटा प्रशासन, जानिए कब होगी भर्ती

Durg

Agniveer Bharti Rally, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। इस भर्ती रैली के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है आगामी दिसम्बर माह में यह रैली आयोजित की जा रही है।

1 से 13 दिसम्बर तक होगी भर्ती रैली का आयोजन

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 1 से 13 दिसम्बर के बीच अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की गाइडलाई के अनुसार यहां ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मैदान में साफ-सफाई की व्यवस्था इत्यादि के संबंध में कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा द्वारा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि भर्ती में आने वाले किसी भी अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इस बात का खास ध्यान रखें।

ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा का जिम्मा पुलिस विभाग दिया

दरअसल 1 से 13 दिसंबर तक पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में आयोजित होने वाले भर्ती में लगभग 45 हजार अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। हर दिन लगभग 5 हजार अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए अधिकारियों से कहा कि अभ्यर्थियों को जरूरी सूचनाएं समय पर मिलती रहें, इसकी पुख्ता व्यवस्था करें। इनके साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और भर्ती स्थल तक यातायात, पार्किंग और सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस विभाग संभालेगी।

एन.सी.सी., स्काउट गाइड और एन.एस.एस. के छात्रों का लिया जाएगा सहयोग

दुर्ग जिले में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में तरह में भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एनसीसी एनएसएस के युवाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। इसके साथ ही जिसके कलेक्टर ने साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने इस भर्ती में ए.सी.सी., स्काउट गाइड और एन.एस.एस. की मदद लेने का भी सुझाव दिया।

बैठक में ये सभी रहे मौजूद

आज बैठक के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिसमें अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का, एडिश्नल एस.पी. ग्रामीण अनंत कुमार साहू, जिला पंचायत सी.ई.ओ. अश्वनी देवांगन, कर्नल एस. रमेश सेना मेडल, संचालक भर्ती निदेशक भर्ती कार्यालय रायपुर, आर. के. कुर्रे उपसंचालक जनशक्ति नियोजन, जिला शिक्षा अधिकारी अभय जयसवाल, आर.आई. पुलिस लाईन रमेश चंद्रा, उपस्थित थे। कर्नल एस. रमेश सेना मेडल द्वारा अग्निवीर भर्ती आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया गया। तथा पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम का निरीक्षण कर आवश्यक संसाधनों की जानकारी ली ।

