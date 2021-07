Weather Updates: दिल्ली में Orange Alert जारी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 जुलाई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है तो वहीं दूसरी ओर भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज भी दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की आशंका है। आईएमडी ने यहां Orange Alert जारी कर रखा है। तो वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। इसका जलस्तर 205.17 मीटर तक पहुंच गया है। मालूम हो कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़ा जा रहा है और इस वक्त बारिश भी हो रही है, जिसके कारण यमुना उफान पर आ गई है।

#WATCH | Water level of Yamuna river increases following rains in the National Capital in last few days. Visuals from Loha Bridge. pic.twitter.com/dBTLhaf5nH

English summary

Orange Aleert In Delhi but Water level of Yamuna river increases following rains in the National Capital in last few days. Visuals from Loha Bridge.