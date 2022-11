Delhi Ka Mausam: दिल्ली में छाई धुंध की चादर, AQI पहुंचा 364, तापमान में भी गिरावट

Delhi

oi-Ankur Sharma

दिल्ली में आज का मौसम (Weather in Delhi Today): राजधानी दिल्ली की रातें और सुबह अब ठंडी होने लगी हैं लेकिन राजधानी को प्रदूषण से राहत नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी दिल्ली का AQI 364 जा पहुंचा है, जो कि बहुत खराब है। तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की क्वालिटी काफी खराब है, यहां भी AQI 393 और गुरुग्राम में AQI 318 तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्थिति में आने वाले दो-तीन दिनों में कोई सुधार नजर नहीं आने वाला है।

The Central Pollution Control Board के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के AQI की स्थिति निम्नलिखित थी...

हालांकि हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक सभी तरह के निर्माण कार्य और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जहां प्रदूषण का ये हाल है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने लगी है क्योंकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। आईएमडी ने कहा है कि मौसम आज यहां दिन में साफ रहेगा और रातें ठंडी ही रहने वाली है। हालांकि दिन में धूप निकलेगी और बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है।

आज यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31 और 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ही था , हालांकि कि हिमाचल के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार हैं जिसेसे दिल्ली और उसके आस पास के राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है।

तो वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी कंपनी स्काईमेट ने कहा है कि आज उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन दिल्ली की आबोहवा में कोई सुधार नहीं होगा। दिल्ली में धुंध छाई रहेगी और लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में मौसम साफ रहेगा लेकिन रात ठंडी रहेगी। तो वहीं पहाड़ों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु,असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है।

Smog envelops Delhi-NCR, air quality turns severe in several parts of the national capital as air pollution worsens.

The Air Quality Index (AQI) in the national capital is currently at 364 (in the 'Very Poor' category) pic.twitter.com/AtTyVfPtTI