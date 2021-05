CM अरविंद केजरीवाल का बयान, दिल्ली को 20 जून तक मिल जाएगी स्पूतनिक वी वैक्सीन

Delhi

नई दिल्ली, मई 31। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ITO स्थित एक सरकारी स्कूल में पत्रकारों और उनके परिवार के लिए मुफ्त टीकाकरण सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब फिर से 18-44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्लीवासियों को 20 जून के बाद स्पूतनिक वी का टीका भी मिलना शुरू हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी स्पूतनिक वी को आयात करके ही दिल्लीवासियों को लगाया जाएगा और भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन अगस्त में शुरू हो सकता है।

दिल्ली में पत्रकार और उनके परिवार के लिए खुला वैक्सीनेशन सेंटर

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पत्रकारों और उनके परिवार के लिए विशेष वैक्सीनेशन सेंटर चालू करने का फैसला किया था। उसी फैसले के तहत मुख्यमंत्री ने आज इस सेंटर का उद्घाटन किया है। केजरीवाल ने इस दौरान बताया कि हमने 45+ और 18 से 44 आयु वर्ग के पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों को टीका लगाने के लिए यह सुविधा शुरू की है।

