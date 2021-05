दिल्ली में कोविशील्ड का भी स्टॉक खत्म, 18-44 साल उम्र के लोगों के लिए कई वैक्सीनेशन सेंटर आज से होंगे बंद

Delhi

नई दिल्ली, मई 21। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन का संकट गहराता जा रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि हमारे पासे 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए अब कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, इसलिए शुक्रवार से दिल्ली में कई वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि कोविशील्ड के अलावा इसी एज ग्रुप के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक भी हमारे यहां जल्द ही खत्म हो जाएगा।

दिल्ली में करीब 150 वैक्सीनेशन सेंटर हो सकते हैं बंद

आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से करीब 150 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से 99 स्कूलों में बनाए गए 368 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार वैक्सीन की कमी बनी हुई है। एक दिन पहले यानि कि गुरुवार को आप की नेता आतिशी ने भी कहा था कि दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए कोवैक्सीन का 2 दिन और कोवीशील्ड का 9 दिन का स्टॉक बचा है।

