चुनावी रैलियों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- आप क्या चाहते हैं हम चुनाव न लड़ें

नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहें हैं। इसके बाद भी देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस बीच, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जब चुनावी रैलियों पर पाबंदी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप चाहते है कि हम प्रचार बंद कर दें, या चुनाव न लड़ें?

दरअसल स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, दिल्ली में आज 10 हजार मामले आ सकते हैं और दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। जब पत्रकारों ने दिल्ली में आम आदमियों पर पाबंदियों और चुनावी रैलियों को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में जो कुछ है, वो कर रहें हैं। दिल्ली में जितनी पाबंदियां लगा सकते हैं, हम लगा रहे हैं। कई लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं।

इसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, क्या आप वर्चुअली रैलियों को संबोधित करेंगे ताकि वो एक उदाहरण बने? इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम प्रचार बंद कर दें? कमाल कर रहें है आप लोग, या हम चुनाव न लड़ें।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया को बताया कि दिल्ली में तीसरी लहर के बीच पॉजिटिविटी रेट लगभग 10 फीसदी होगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर भी बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और वह आइसोलेशन में हैं।

#WATCH | Delhi Health Minister & AAP leader Satyendar Jain responds to his party holding elections rallies amid surging cases of COVID-19; says, "Do you want us to stop campaigning in the elections?" pic.twitter.com/KanMNgdNlz