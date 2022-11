CCTV फुटेज रुकवाने कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन, भाजपा बोली- जनता से सच क्यों छिपाना चाहते हैं

Delhi

oi-Ankur Singh

Satyendar Jain CCTV Footage: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मीडिया की सुर्खियों में हैं। जिस तरह से जेल के भीतर मसाज लेने और बाहर का खाना खाने का उनका सीसीटीवी फुटेज नजर आया उसके बाद से वह निशाने पर हैं। इस बीच सत्येंद्र जैन ने स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है और कोर्ट से अपील की है कि तिहाड़ जेल के भीतर का उनका सीसीटीवी फुटेज मीडिया में ना दिखाया जाए। इस मामले पर स्पेशल जज विकास धुल गुरुवार को सुनवाई करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन की कोर्ट में दायर याचिका पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब बहाना नहीं चलेगा, ये लोग आखिर आम जनता से सच को क्यों छिपाना चाहते हैं।

इसे भी पढ़ें- पंजाब: मान सरकार के योजना बनी कैंसर मरीजों के लिए वरदान, 1265 लोगों को मिला फायदा

Jailed AAP minister Satyendra Jain’s legal team moving Court to restrain CCTV footages form coming out, means the following:

1. They are trying to hide truth from coming out in public domain.

2. They lied in Court about the massage, home food and other privileges.

Won’t help…