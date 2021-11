पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई कटौती को लालू यादव ने बताया नाटक, बोले- 50 रुपए कम कीजिए

Delhi

दिल्ली, 04 नवंबर: दीपावली की पूर्व संध्य पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा की। केंद्र सरकार के इस फैसले पर दिल्ली पहुंचते ही राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लालू यादव ने इसे नाटक करार देते हुए कहा कि वे कुछ दिनों के बाद इनकी कीमतें फिर बढ़ा देंगे।

आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बुधवार (03 नवंबर) को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बता दें कि लालू यादव स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए इलाज के लिए वो दिल्ली पहुंचे है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे लालू यादव से न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने पेट्रोल-डीजल को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इस नाटक करार दिया।

लालू यादव ने कहा कि 'नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल पर 5 रुपये घटाने का जो नाटक किया है, ये बोगस है। 50 रुपये कम करो। इससे कोई राहत नहीं मिलेगी, कुछ दिनों बाद फिर बढ़ा देंगे।' आरजेडी मुखिया ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता के लिए इसकी कीमतों में 50 रुपये की कमी की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि 5 रुपए की कमी से कोई राहत नहीं मिलेगी।

