Massage Video Viral: सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने भेजा ED को नोटिस, मंत्री ने लगाया ये आरोप

Delhi

Satyendar Jain Massage Video Viral: मनी लॉन्ड्रिंगकेस में जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की वीडियो ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आप नेता की दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मसाज करवाते हुए CCTV फुटेज सामने आई है। जिसमें सत्येंद्र जैन अपनी बैरक में बिस्तर पर लेटकर मसाज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो पर जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया। वहीं अब सामने आए वीडियो को लेकर सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम ने ईडी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करते हुए स्पेशल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

तिहाड़ जेल के अंदर से सामने आई फुटेज पर एक तरफ जहां जेल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस वीडियो को लेकर कोर्ट में पहुंच गई है। जिस पर जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की लीगल टीम ने ईडी के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करते हुए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी ने अदालत में उनके हलफनामे के बावजूद सीसीटीवी वीडियो लीक किया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद 21 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

Jailed Delhi minister Satyendar Jain's legal team moves special court with application seeking contempt action against ED alleging that ED leaked CCTV video despite their undertaking given in court. Special Judge Vikas Dhull issued notice to the ED, matter to be heard on Nov 21 https://t.co/16uslxzqa4