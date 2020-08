ISIS आतंकी अबू यूसुफ के घर से मिला विस्फोटक जैकेट, झंडा..जानिए और क्या-क्या मिला?

Delhi

oi-Rahul Goyal

दिल्ली। धौलाकुआं से पकड़े गए इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी मुस्तफीक उर्फ अबू यूसुफ के घर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले पहुंची। यहां उतरौला थाना क्षेत्र के बढ़या भैंसाही गांव में स्थित उसके घर की छापेमारी जारी है। इस दौरान पुलिस को यूसुफ के घर से कुल 19 तरह का सामान मिला है। यूसुफ के घर पर मानव बम वाली जैकेट, विस्फोटक से लदी बेल्ट, बारूद और आईएसआईएस का झंडा मिला है। पुलिस ने बताया कि यूसुफ के मंसूबे तबाही मचाने के थे और इसलिए वह काफी समय से घर पर ही विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था।

दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूसुफ को गिरफ्तार करने के साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था। बताया कि अबू यूसुफ के घर से ऐसे कई सामान बरामद हुए हैं जो उसके खूंखार आतंकी होने की बात पुख्ता कर रहे हैं। पुलिस को यूसुफ के घर से दो जैकेट मिली है। इनमें से एक भूरे रंग की जैकेट है जिसमें 3 बारूद पैकेट रखे हुए थे। इसके अलावा एक नीले रंग की चेक वाली जैकेट भी मिली जिसमें 4 विस्फोटक पैकेट रखे हुए थे। दोनों जैकेट से विस्फोटक सुरक्षित तरीके से हटा दिए गए।

2 explosive jackets, 1 explosive belt, around 9-kg of raw explosives, ball bearings, 7 cylindrical boxes, timer, 4 batteries, ISIS flag & board on which he (ISIS operative Abu Yusuf) used to practice shooting were recovered from his village: Delhi Special Cell DCP Pramod Kushwaha pic.twitter.com/PoE1T0EJGx