दिल्ली को ऑक्सीजन संकट से उबारने के लिए केजरीवाल ने उद्योगपतियों को लिखा पत्र, कहा- प्लीज मदद कीजिए

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अप्रैल 25। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के साथ-साथ ऑक्सीजन की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से लेकर अपने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी ऑक्सीजन की मदद मांगी है और अब मुख्यमंत्री ने देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने इस पत्र के जरिए दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की मांग की है।

केजरीवाल ने इन उद्योगपतियों को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री ने इस खत में लिखा है कि कृपया करके दिल्ली को इस संकट से उबारने में दिल्ली सरकार की मदद करें, यदि आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हैं तो हमारी मदद के लिए आगे आएं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने जिन उद्योगपतियों को पत्र लिखा है, उसमें मुकेश अंबानी के अलावा रतन टाटा, आदित्य बिरला, राहुल बजाज, आनंद महिंद्रा, हिंदुजा ब्रदर्स समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं।

Chief Minister Arvind Kejriwal writes a letter to the top industrialists of the country, seeking their help in the national capital's Oxygen crisis. His letter reads, 'Please help Delhi government if you have Oxygen and tankers...help us in whatever way you can.'

