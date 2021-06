दिल्ली के छावला इलाके में ITBP ने बंद किया कोविड सेंटर, पिछले कई दिनों से नहीं आया कोई नया कोरोना मरीज

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 22। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब पूरी तरह से सुस्त पड़ चुकी है। कोरोना के कुल मामलों के साथ-साथ अब दिल्ली में मरीजों की मौत के आंकड़े भी काफी कम आ रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि वेस्ट दिल्ली के छावला इलाके में ITBP का एक कोविड सेंटर बंद कर दिया गया है। इस सेंटर को बंद करने के पीछे की वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से यहां नए मरीजों की कोई नई भर्ती नहीं हो रही थी। हालांकि ITBP के जवानों के लिए क्वारंटाइन सेंटर यहां एक्टिव रहेगा।

छतरपुर के एक सेंटर में बचा कोरोना का एक मरीज

इसके अलावा छतरपुर इलाके में भी 650 बिस्तरों वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर को भी बंद करने की नौबत आ रही है। यहां भी पूरे सेंटर में सिर्फ 1 ही कोरोना मरीज बचा है।

Indo-Tibetan Border Police (ITBP) has closed its COVID centre in Delhi's Chhawla area due to no admission of patients since last few days. Quarantine centre for jawans will remain active. 650 bedded Sardar Patel COVID centre in Chhatarpur area has one patient left.