राकेश टिकैत के गिरफ्तार होने की अफवाह, ​बोले- मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, अभी सब ठीक है

Delhi

oi-Vijay

नई दिल्ली, जून 26: किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली-गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल पर मौजूद हैं। आज वहां उनके गिरफ्तारी की अफवाह उड़ी। किसान एकता मोर्चा नाम के एक ट्विटर हैंडल से ऐसा ट्वीट किया गया। जिस पर दिल्ली पुलिस ने उसे फेक न्यूज बताया। वहीं, शनिवार दोपहर राकेश टिकैत ने भी इस अफवाह पर प्रतिक्रिया दी। टिकैत ने कहा, "मेरी गिरफ्तारी की खबरें भ्रामक हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और सब ठीक है।"

राज्यपालों को दे रहे ज्ञापन

बता दिया जाए कि, विभिन्न किसान संगठनों से जुड़े लोग आज देशभर में राज्यपालों को अपने आंदोलन से जुड़े ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम दिए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) की ओर से कहा गया है कि, राज्यपालों को ज्ञापन देशभर में सौंपे जाएंगे। गाजीपुर (दिल्ली-उत्तर प्रदेश) बॉर्डर पर बीकेयू की युवा विंग के अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि, हम आज देश भर के राज्यपालों (नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए) को ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि, इस दौरान संयम पूरा बरतेंगे और आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा।

किसान प्रदर्शकारियों के प्रदर्शन तेज

हरियाणा में सोनीपत, पंचकूला और बहादुरगढ़ समेत कई जिले एवं शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल के आवास की ओर मार्च निकालने के लिए प्रदर्शनकारी पंचकूला में गुरुद्वारा नाडा साहिब के पास एकत्र हुए। जिसे देखते हुए पुलिस-प्रशासन मुस्तैद हो गया। पंचकूला के डीसीपी मोहित हांडा ने कहा कि, हमारे पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल है। हम शांति से स्थिति से निपटने की कोशिश करेंगे। हांडा ने यह भी कहा कि, हमें उम्मीद है कि आज के सभी कार्यक्रम बिना किसी उल्लंघन के आयोजित किए जाएंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में विरोध-प्रदर्शन, किसान नेता राजेश चौहान बोले- देश में 1 साल से अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, गेहूं मंडियों में सड़ रहा है

Fake news! News related to arrest of Rakesh Tikait is incorrect. Pl stay away from such fake news/tweets. Action will be taken for spreading such false news/tweets #delhipolice#DP https://t.co/XWdVY5XWXs