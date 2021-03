दिल्ली कोर्ट से सोमनाथ भारती को बड़ा झटका, एम्स मारपीट मामले में 2 साल की सजा बरकरार

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली: पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली की सेशन कोर्ट ने एम्स में तैनात गार्ड से मारपीट के मामले में विधायक को दो साल की कैद के आदेश को बरकरार रखा है, जबकि उनकी अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सोमनाथ भारती को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारती दो साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। विधायक ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी आज सुनवाई हुई।

