Delhi-NCR Pollution: दिल्ली में आज भी AQI 293, सरकार ने जब्त किए 1,700 से अधिक पुराने वाहन

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी यहां औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)293 ही है जो कि खराब श्रेणी में आता है। हालांकि वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) ने कहा है कि स्थिति पहले से बेहतर हुई है लेकिन अभी भी हालात सही नहीं हुए हैं। आने वाले दो दिनों में सुधार के आसार दिख रहे हैं क्योंकि पहाड़ों की ओर से आने वाली हवा में तेजी आने की संभावना है, जिससे प्रदूषण कम होगा।

तो वहीं वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने दस साल से अधिक पुरानी डीजल कारों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों सहित 1,754 वाहनों को जब्त कर लिया है। The data was shared in a compiled Action Taken Report (ATR) कि रिपोर्ट के मुताबिक 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के 749 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है।

ये थी आज सुबह दिल्ली में AQI⁠ की स्थिति

आखिर क्यों प्रदूषित हो रही है दिलवालों की 'दिल्ली'?

कल प्रमुख शहरों का AQI रिकॉर्ड निम्मलिखित रहा (यूपी-हरियाणा में भी स्थिति खराब)

Delhi Air Quality Index (AQI) is presently at 293 (overall) in the 'poor' category, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India.