जरूरी सूचना: रविवार को दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन से नहीं मिलेगी ट्रेन, जानिए क्यों?

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 26 फरवरी: दिल्लीवासी जो रोजाना मेट्रो में सफर करके अपने काम के लिए जाते हैं, उनके लिए एक जरूरी जानकारी डीएमआरसी (Delhi Metro Rail Corporation) ने साझा की है। डीएमआरसी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की यलो लाइन रखरखाव के कारण रविवार को एक तय समय तक निलंबित रहेंगी। इसी के साथ आज होने वाली येलो मेट्रो की परेशानी को भी दुरुस्त कर दिया है।

डीएमआरसी ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर निर्धारित ट्रैक रखरखाव कार्य करने के लिए, 27 फरवरी 2022 (रविवार) की सुबह कश्मीरी गेट से राजीव चौक के बीच सेवाएं सुबह 06.30 बजे तक निलंबित रहेंगी।

Chandni Chowk, Chawri Bazar and New Delhi Metro stations will remain closed. Metro services will be available between Rajiv Chowk and Kashmere Gate via the violet line. Read more https://t.co/8SXwPPiTcl