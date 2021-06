दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना काल में शहीद हुए 6 जवानों के परिवारों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 19। कोरोना काल में देश की सेवा करने वाले 6 शहीदों के परिवार को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की मदद की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तीन वायुसेना अफसरों, दिल्ली पुलिस के 2 कर्मियों और सिविल डिफेंस सुरक्षाकर्मी के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने का फैसला किया गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इन सभी ने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है।

Delhi Government has decided to provide financial assistance of Rs 1 crore each to families of city-native three IAF personnel, two Delhi Police personnel and one Civil Defence personnel who lost their lives on-duty: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/bkU60E8GmO