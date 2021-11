'दिल्ली की दिवाली' कार्यक्रम में इस बार राम मंदिर भी देगा दिखाई, यूपी चुनाव को साधने की तैयारी में केजरीवाल

Delhi

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 2 नवंबर। दिल्ली सरकार 'दिल्ली की दिवाली' समारोह के हिस्से के रूप में त्यागराज स्टेडियम परिसर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नकल बना रही है। यह नकल हूबहू अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से मेल खाएगी। 30 फुट ऊंचे और 80 फुट चौड़े इस मंदिर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री 4 नवंबर को दिवाली पूजा उत्सव मनाएंगे।

इस स्टेज का निर्माण कार्य उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसके निर्माण कार्य के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का चयन किया गया था, जो इसकी देखरेख कर रही है। पिछले साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से उन्होंने भगवान राम को लेकर कई संदर्भ दिए हैं।

इस साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने कहा था कि वह शहर में राम राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम सभी भगवान राम की पूजा करते हैं...वह अयोध्या के राजा थे। उनके शासन में जनता खुश थी और उसे सभी मूलभूत सुविधाएं मिलती थीं। यही राम राज कहता है... हम पिछले छह साल से दिल्ली में इस मॉडल को स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

यूपी चुनाव को साधने की कोशिश में केजरीवाल

राम मंदिर की नकल के निर्माण से अरविंद केजरीवाल निश्चित तौर पर यूपी चुनाव को साधने की कोशिश में हैं। पिछले दो महीनों में केजरीवाल ने अयोध्या का दौरा भी किया है। यहां तक की बुधवार को दिल्ली कैबिनेट ने अयोध्या को भी तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल करने का फैसला लिया।

Delhi government building a replica of Ayodhya's Ram temple at Thyagaraj Sports Complex as part of its 'Dilli ki Diwali' celebrations.

CM Arvind Kejriwal along with his cabinet ministers will perform Diwali puja here on November 4 pic.twitter.com/X8B5lqhUHX