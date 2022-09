दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर

Delhi

नई दिल्ली, 05 सितंबर: दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर हैं। रविवार रात करीब 10.40 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। अभी तक डस्टिंग ऑपरेशन चल रहा है। उप अग्निशमन अधिकारी धर्मपाल भारद्वाज ने कहा, ''दमकल की 25 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। संकरी गलियां होने के कारण हमारे वाहनों को घटना स्थल से आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह कपड़ों से भरी 4 मंजिला इमारत है। आग बुझाने में समय लगेगा।''

हालांकि आग पर कब तक काबू पाएया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये भी नहीं पता चल पाया है कि आग क्यों और कैसे लगी। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Delhi | 25 fire tenders have arrived. Due to the narrow lanes, our vehicles are facing a lot of trouble in commuting to and from the incident site. It is a 4-storey building filled with clothes. It will take time to douse the fire: Dharampal Bhardwaj, Deputy Fire Officer https://t.co/AvlIdf7Aqs pic.twitter.com/Xmo2KrwxjX