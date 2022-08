'सीबीआई का स्वागत है', मनीष सिसोदिया ने कसा तंज, 14 घंटे में कुछ नहीं मिला

Delhi

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 29 अगस्त : आबकारी नीति पर कठघरे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, "कल सीबीआई हमारे बैंक लॉकर को देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की छापेमारी में कुछ नहीं मिला।"

बकौल मनीष सिसोदिया ने कहा, "लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। मेरा परिवार और मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा।"

Delhi Deputy CM Manish Sisodia says, "tomorrow, CBI is coming to see our bank locker. Nothing was found in the 14-hour raid at my house on 19th August. Nothing will be found in the locker either. Welcome CBI. My family & I will fully cooperate in the investigation." pic.twitter.com/rmm98lRMHY