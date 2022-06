केजरीवाल बोले- देशभक्त हैं सत्येंद्र जैन, उन पर फख्र होना चाहिए, CBI बरी कर चुकी, ED भी करेगी

Delhi

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर केजरीवाल ने ऐतराज जताया है। केजरीवाल ने आज कहा कि, "सत्येंद्र जैन देशभक्त हैं। देश को उन पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली को ऐसा मोहल्ला क्लीनिक दिया, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए हैं। मैं तो कहता हूं कि वह ऐसी शख्सियत हैं, जिन्हें पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए।"

सत्येंद्र जैन मामले पर पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, जिसे सत्येंद्र जी से पूछताछ करनी है, वो सभी को उनसे पूछताछ करने दें। लेकिन देखिए जैसे सीबीआई उन्हें बरी कर चुकी है, वैसे ही ईडी भी करेगी।"

बता दें कि, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ-साथ सत्येंद्र जैन हिमाचल के आप प्रभारी भी थे। आप के नेताओं ने बताया कि, वह अभी अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य, गृह, जल, बिजली, शहरी विकास मंत्री हैं और वह हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ईडी ने उन्हें मनी लांड्रिंग के आरोप लगाकर सोमवार को हिरासत में लिया है। इससे पहले उनके खिलाफ अगस्त 2017 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि, उसी के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया था। वहीं, जांच में सामने आया 2015-16 के दौरान जैन ने गड़बड़ी की। वहीं, आम आदमी पार्टी आरोपों को झूठा बता रही है।

कुमार विश्वास ने तंज कसा

सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केजरीवाल के धुर विरोधी बने कवि कुमार विश्वास ने भी प्रति​क्रिया दी है। कुमार ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, 'यह केस जब पहली बार आया था तो मैंने पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। बौ** ने उसे सपत्नीक मेरे सामने रोने-धोने के लिए बिठाया। मैंने कहा कि निजी संबंध अपनी जगह पर, जवाब दो! तो आजकल पंजाब का वसूली-प्रमुख बना नया "चिं*" काग़ज़ फैला बोला "सर मैं सीए हूं, कोई गड़बड़ नहीं है।"

