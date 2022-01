दिल्ली: चांदनी चौक बाजार में लगी भीषण आग, 60 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक

Delhi

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 06 जनवरी: दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में गुरुवार (06 जनवरी) तड़के भीषण आग लग गई है। इस भीषण आग में चांदनी चौक बाजार की 60 दुकानें और स्टॉल जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लाल किले के सामने स्थित लाजपत राय बाजार में आग सुबह करीब 4.45 बजे लगी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थीं।

घटनास्थल की सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। आग की लपटें लंबी-चौड़ी दुकानों को जलाकर देखते ही देखते खाक कर गई। दमकलकर्मी और स्थानीय निवासी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं।

Delhi Fire Service (DFS) says no causality has been reported in the Lajpat Rai Market fire incident

13 fire tenders were rushed to the put off the fire, it adds