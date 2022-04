'बुलडोजर को मेरे ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा', जहांगीरपुरी में JCB के सामने खड़ी हुईं CPM नेता वृंदा करात, VIDEO

Delhi

oi-Vinay Saxena

नई दिल्ली, 20 अप्रैल: दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), पीडब्ल्यूडी और पुलिस द्वारा एक संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को रुकवाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। इसके बावजूद अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलता रहै। इस कार्रवाई को रोकने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी की नेता वृंदा करात कार्यकर्ताओं के साथ जहांगीरपुरी पहुंचीं और बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं।

CPI(M) Leader Brinda Karat stood in front of a JCB to halt demolition drive in Delhi’s Jahangirpuri at 12.10 pm. Drive continued till 12.15 pm despite SC asking MCD to maintain status quo around 11 am. Action a few days after communal clashes on 16 April. @TheQuint @QuintHindi pic.twitter.com/JLH8RcvprZ