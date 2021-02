CM केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, गृहमंत्री और उपराज्यपाल से की ये अपील

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली में पिछले 36 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदात हुई हैं, मैं गृहमंत्री अमित शाह जी और उपराज्यपाल अनिल बैजल से कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, "खिचड़ीपुर में 8 साल की बच्ची की हत्या और कालकाजी में 17 साल के लड़के पर हमले से गंभीर रूप से चिंतित हूं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है, मैं उपराज्यपाल और गृहमंत्री जी से अपील करता हूं कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उचित कार्रवाई करें।

Deeply concerned by the murder of a 8-yr old girl in Khichdipur & attack on a 17-yr old boy in Kalkaji. Delhi's law and order situation is in a serious turmoil, I appeal to Hon'ble Home Minister & Lt. Gov to take appropriate action to address the situation.