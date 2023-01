Delhi: न्यू ईयर की मस्ती में कार सवार 5 युवकों ने ली युवती की जान, स्कूटी को टक्कर मार 4 किमी घसीटा

दिल्ली में कार सवार युवाओं ने एक स्कूटी सवार लड़की को पहले टक्कर मारी और फिर 4 किमी तक सड़क पर घसीटा, जिसके बाद युवती की मौत हो गई।

oi-Love Gaur

Delhi Accident News: राजधानी दिल्ली में कार सवार 5 लड़कों ने न्यू ईयर की रात को एक स्कूटी सवार लड़की को दर्दनाक मौत दे दी। कार सवार युवाओं ने लड़की को पहले टक्कर मारी और फिर 4 किमी तक सड़क पर घसीटा, जिसके बाद युवती ने दम तोड़ दिया। हादसा सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके के बीच हुआ, घटना शनिवार-रविवार रात को करीब 3 बजे की बताई जा रही है।

नए साल के जश्न के बीच भीषण हादसा

न्यू ईयर की मस्ती में 5 युवकों ने एक युवकी जान ले ली। नए साल के जश्न के बीच कार सवार युवकों ने स्कूटी को टक्कर मारकर चार किलोमीटर तक युवती को घसीटा, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के आउटर जिले के DCP हरेन्द्र सिंह ने बताया कि शनिवार-रविवार की रात करीब 3 बजे कंझावला इलाके में पुलिस को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें सूचना दी गई कि एक लड़की सड़क के किनारे पड़ी है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने देखा तो युवती खून से लथपथ हालत में वहां पड़ी थी।

पांच लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुरी इलाके में आज तड़के एक कार ने एक महिला के शव को टक्कर मार दी, जिससे उसका शव कई किलोमीटर तक घिसटता रहा। कार में सवार सभी पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर पुलिस अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने दर्ज कार नंबर के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। जांच के दौरान, आरोपियों ने कहा कि उनकी कार पीड़िता की स्कूटी के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उन्हें उनकी कार के साथ कई किलोमीटर तक घसीटा गया।

A woman's body was dragged for a few kms by a car that hit her in Sultanpuri area in early morning hours today.After being hit by the car, the body got entangled in the wheel of the car & was dragged alongside. All the five occupants of the car have been apprehended: Delhi Police pic.twitter.com/g5wqYiDZmW