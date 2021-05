दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार, गंगाराम अस्पताल में मिले 40 मरीज

नई दिल्ली, मई 19। देश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को राजस्थान सरकार ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जानकारी के मुताबिक, गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 40 मरीज भर्ती है, जबकि 16 बेड की वेटिंग लिस्ट में हैं।

Delhi | 40 patients of Mucormycosis (black fungus) admitted in Sir Gangaram Hospital while 16 others on the waiting list for beds: Sources#COVID19 — ANI (@ANI) May 19, 2021

रोजाना 20 से अधिक केस मिल रहे हैं

इसके अलावा दिल्ली के अन्य अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक, मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में 15-20 केस और मूलचंद में इस बीमारी का एक केस दर्ज किया गया है। इस बीच एम्स की सीनियर डॉक्टर और न्यूरो साइंस की हेड पद्मा श्रीवास्तव ने बताया है कि दिल्ली में बहुत तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, हमने थ्री डिजिट का आंकड़ा पार कर लिया है। हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर में अलग से ब्लैक फंगस के वॉर्ड बनाए हैं। पद्मा श्रीवास्तव ने बताया कि हमें ब्लैक फंगस के 20 से अधिक केस मिल रहे हैं।

The number of Black fungus cases is increasing rapidly. We've crossed 3-digit mark. We've made mucor wards separately at AIIMS Trauma centre & AIIMS Jhajjar. We're getting over 20 cases of Black fungus daily: Prof MV Padma Srivastava, Head of Department of Neurology, AIIMS, Delhi pic.twitter.com/swpuA8kfKO — ANI (@ANI) May 19, 2021

राजस्थान में महामारी घोषित हुई ब्लैक फंगस बीमारी

आपको बता दें कि राजस्थान में भी ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीज हैं। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने तो इस बीमार को तो महामारी घोषित कर दिया है।

