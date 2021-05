मनीष सिसोदिया बोले- केंद्र ने दिल्ली में रोकी कोवैक्सीन की सप्लाई, हम बंद कर रहे हैं 100 टीकाकरण केंद्र

नई दिल्ली, मई 12। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर संकट गहराता दिख रहा है। बुधवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की सप्लाई से इनकार कर दिया है, जिससे कि हमें दिल्ली के अंदर कोवैक्सीन के सेंटरों को बंद करना पड़ रहा है। सिसोदिया ने बताया कि हमारे पास वैक्सीन का जो रिजर्व स्टॉक है, वो भी खत्म हो गया है, इस वजह से दिल्ली के 17 स्कूलों में कोवैक्सीन के 100 से ज्यादा सेंटर बंद करने पड़े हैं। हालांकि सिसोदिया ने ये भी कहा कि कोविशील्ड के सेंटर अभी खुले रहेंगे।

दिल्ली ने मांगी है वैक्सीन की 1.34 डोज- सिसोदिया

मनीष सिसोदिया ने इस दौरान बताया कि हमने SII और भारत बायोटेक से 1.34 करोड़ वैक्सीन की डोज मांगी थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन और 67 लाख ही कोविशील्ड की डोज शामिल हैं। सिसोदिया ने बताया भारत बायोटेक को लिखी गई चिट्ठी के जवाब में हमें साफ-साफ कह दिया गया है कि हमें और कोवैक्सीन नहीं दी जा सकती। कंपनी ने बताया है कि हम केंद्र के निर्देश पर ही वैक्सीन दे रहे हैं।

We had demanded 1.34 cr doses, 67 lakhs each of Covaxin & Covishield. Covaxin (Bharat Biotech) wrote to us y'day that they can't provide. They wrote 'we're making dispatches as per directives of concerned govt officials'. Obvious that these are central govt officials: Delhi Dy CM pic.twitter.com/L6GJ6a1OAb — ANI (@ANI) May 12, 2021

रोका जाए वैक्सीन का निर्यात- सिसोदिया

इस दौरान मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश के बाहर 6-7 करोड़ वैक्सीन अगर सप्लाई नहीं की गई होती तो देश में वैक्सीन की किल्लत नहीं होती। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन का निर्यात पूरी तरह से बंद होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एकबार फिर वैक्सीन का उत्पादन दो से अधिक कंपनियों से कराने की बात कही। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र देश का बाकी कंपनियों को भी फॉर्मूला दे ताकि वैक्सीन का उत्पादन बड़े स्तर पर हो सके।

Our reserve stock (of vaccine) is exhausted. The centres administering Covishield vaccines are functioning but we have had to close the centres administering Covaxin. So, we have had to close down more than 100 centres across 17 schools: Delhi Deputy CM Manish Sisodia — ANI (@ANI) May 12, 2021

