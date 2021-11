दिल्ली में 'पॉल्यूशन का लॉकडाउन': 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, WFH हुए सभी सरकारी कामकाज

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 17 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार को फटकार मिली है। इस बीच एयर पॉल्यूशन की समस्या को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, यातायात पुलिस, एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद गोपाल राय ने राजधानी दिल्ली 'एयर पॉल्यूशन का लॉकडाउन' जैसे सख्त फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध रहेगा और सरकारी विभाग में 100 फीसदी काम घर से किया जाएगा।

दिल्ली पर्यावरण के मंत्री गोपाल राय ने आगे बताया कि वायु प्रदूषण को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज से 21 नवंबर तक निर्माण और ध्वस्त कार्य पर रोक, सरकारी विभागों के लिए 100 फीसदी वर्क फ्रॉम होम होगा सहित अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज, संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर और पुस्तकालय बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर दिल्ली में सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग और परिवहन मिलकर इसे सुनिश्चित करेंगे कि निर्देशों का पालन हो।

Construction & demolition work will remain banned till 21st Nov in Delhi. There will be 100% work from home for Govt depts till 21st Nov. Schools/colleges/institutes/training centres/libraries will remain closed until further orders: Delhi Environment Minister Gopal Rai pic.twitter.com/SYqcUu9nhy