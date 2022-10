दिल्ली में NCW के दफ्तर के बाहर AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गोपाल इटालिया को समन का जताया विरोध

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख, गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की तरफ से एक समन भेजे जाने के बाद आप कार्यकर्ता भड़क गए हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने आज महिला आयोग के कार्यालय का घेराव करने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से शेयर की गई हैं। जिसमें आप कार्यकर्ता तख्ती लेकर खड़े हैं और महिला आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

Delhi | AAP workers protest outside the office of NCW (National Commission for Women) chairperson Rekha Sharma NCW today summoned AAP Gujarat chief Gopal Italia in connection with a video where he was purportedly seen using derogatory language for PM Modi Visuals earlier today pic.twitter.com/U9g32ZYzcA — ANI (@ANI) October 13, 2022

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसलिए भेजा है समन

एनसीडब्ल्यू ने आप गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को एक वीडियो के सिलसिले में तलब किया है। जिसमें उन्हें कथित तौर पर पीएम मोदी के लिए 'नीच' शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना गया था। वहीं, इस विरोध प्रदर्शन के बीच इटालिया ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चीफ मुझे जेल में डालने की धमी दे रही हैं।

NCW (National Commission for Women) chairperson Rekha Sharma tweets about a ruckus outside her office AAP workers protested outside her office as NCW summoned AAP Gujarat chief Gopal Italia in connection with a video where he was purportedly seen using derogatory language for PM pic.twitter.com/4zmj1GxCyu — ANI (@ANI) October 13, 2022

साथ ही इटालिया ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भाजपा पाटीदार समाज से नफरत करती है। मैं सरदार पटेल का वंशज हूं। तुम्हारी जेलों से नहीं डरता। डाल दो मुझे जेल में। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया है। मुझे धमका रहे हैं।

आप कार्यकर्ताओं के घेराव की जानकारी रेखा शर्मा ने ट्वीट कर दिया

आप कार्यकर्ताओं के घेराव की जानकारी राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि इटालिया को नोटिस भेजे जाने के बाद आप कार्यकर्ता मेरे कार्यालय के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें- एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर 6 NATO देशों से गुजरा विमान, मची खलबली

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary AAP workers protest outside office of NCW after summoned AAP Gujarat chief Gopal Italia

Story first published: Thursday, October 13, 2022, 14:52 [IST]