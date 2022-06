AAP ने किया अपनी नई टीम का ऐलान, इसुदान गढ़वी बने राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव

Delhi

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 12 जून: इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में रविवार को AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत गुजरात के नेता इसुदान गढ़वी को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नियुक्त किया गया, जबकि इंद्रनील राजगुरु को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई।

दरअसल बीजेपी के गढ़ गुजरात पर आम आदमी पार्टी की पूरी नजर है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल लगातार वहां का दौरा कर रहे। हाल ही में उन्होंने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। रविवार को AAP ने 850 से अधिक पदाधिकारियों के साथ गुजरात के लिए एक नए संगठन ढांचे की घोषणा की। इसके अलावा इसुदान गढ़वी और इंद्रनील राजगुरु को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सीएम केजरीवाल ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी।

