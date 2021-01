Farmers Protest: किसानों का राजभवन मार्च आज, लच्छीवाला टोल बैरियर पर भिड़े किसान और पुलिस

Dehradun

oi-Rahul Goyal

Kisan Andolan, देहरादून। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज (23 जनवरी) उत्तराखंड के हजारों की संख्या में किसान देहरादून स्थित राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वहीं, प्रदेश की राजधानी देहरादून को पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। हालांकि, राजभवन की तरफ कूच कर रहे किसान लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन किसान पुलिस बल पर भारी पड़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर हंगामा और हाथापाई तक हुई।

नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा के तहत गांधी पार्क से राजभवन कूच कर रहे सीटू के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़कला बैरिकेटिंग पर रोक लिया है। वहीं किसान प्रदर्शनकारी हर्रावाला में बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आईआईपी मोहकमपुर के पास रोका हुआ है। आशारोड़ी और सेलाकुई आदि स्थानों पर भी किसान प्रदर्शनकारी जमा हैं। किसान आंदोलन और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग की वजह से आशारोड़ी चेक पोस्ट पर लंबा जाम लग गया है।

#WATCH Uttarakhand: A scuffle breaks out between farmers and Police as the latter try to stop them from marching to Raj Bhavan in Dehradun, in protest against #FarmLaws. Visuals from Haridwar - Dehradun Road in Lachhiwala. pic.twitter.com/DSN7iEP4kz