छत्तीसगढ़ में फिर सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, दो इनामी समेत तीन नक्सली ढेर

Chhattisgarh

oi-Akarsh Shukla

दंतेवाड़ा, 15 जुलाई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों की गतिविधि देखी गई जिसके बाद सुरक्षाबल अलर्ट मोड पर हैं। गुरुवार को दंतेवाड़ा के फरसपाल इलाके में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के साथ कुछ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। इस गोलीबारी में डीआरजी के जवनों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन नक्सलियों को मार गिराया। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि मारे गए 3 नक्सलियों में से दो के सिर पर एक-एक लाख रुपए इनाम रखा गया था।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं जिसके मद्देनजर सुरक्षाबलों ने भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीआरजी के अधिकारियों को दंतेवाड़ा में कुछ नक्सलियों के छिपे होने की खूफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच छिपे नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी।

Chhattisgarh | Three Naxals were killed in an exchange of fire with District Reserve Guard (DRG) in Faraspal area of Dantewada today. Two of them were carrying a reward of Rs 1 lakh on their heads. Three country-made weapons & 3 kg IED were recovered: Dantewada SP Abhishek Pallav