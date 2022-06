किस्मत का खेल देखिए, नहीं रहे पिता ,मां ने छोड़ा बच्चों का साथ,अब कलयुगी मां को सबक सिखाएगी पुलिस !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

कांकेर, 28 जून। जिस उम्र में बच्चों को अपने माता पिता के प्यार की जरूरत होती है,उस उम्र में उन्हें दुनिया में बने रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बेहद ही मार्मिक मामला सामने आया है, जिसमे पिता की मौत के बाद दो बच्चों की मां ने 5 साल तक पेंशन अपने खाते में ली ,उसके बाद नया साथी तलाशकर अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। अब बच्चे ना केवल अनाथ हो चुके हैं,बल्कि उनके पास कोई सहारा भी नहीं बचा है।

यह भी पढ़ें देखिये वीडियो: जब चीतल ने छलांग लगाकर पार की सड़क, राहगीर हुए रोमांचित, थम गया ट्रैफिक

English summary

Look at the game of luck, the father is no more, the mother has left the support of the children, now the police will teach a lesson to the mother of Kali Yugi