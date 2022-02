राजस्थान को नही मिल रही है छत्तीसगढ़ में कोयला खनन की अनुमति, सोनिया गांधी की शरण मे गहलोत

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर ,18 फरवरी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ,लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोयला खनन मुद्दे पर विवाद गहराता जा रहा है। हालात यह है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मामले मे दखल देने की अपील की है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार को कोयला खदान आवंटित है,लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने कोयला खनन की अनुमति रोक रखी है। इधर कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों के बीच बढ़ते विवाद के सोनिया दरबार तक पहुंचने के मामले में भाजपा चुटकी ले रही है।

Rajasthan is not getting permission for coal mining in Chhattisgarh, Gehlot in the shelter of Sonia Gandhi, opposition is taking a pinch in Chhattisgarh