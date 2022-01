IAS की प्रतिनियुक्ति के अधिकार पर केंद्र और राज्य के बीच नया विवाद.

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 21 जनवरी। मोदी सरकार ने हाल ही में IAS (कैडर) नियमों में कुछ बदलाव का प्रस्ताव किया है। सुधारों के मद्देनजर किये जा रहे बदलावों से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार की दखल अधिक हो जाएगी। अब यह विषय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव का रूप ले रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई है। बघेल ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि अगर नियमो में बदलाव किया जाता है, तो निकट भविष्य में इन नियमों के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका है।

English summary

New dispute between the Center and the state over the right of deputation to IAS.