जानिए वजह: क्यों जमीन पर बैठे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सामने कुर्सी पर विराजमान हैं उनके युवा मंत्री

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,08 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीन पर बैठे हुए हैं, उनके सामने कुर्सी पर बैठे हैं उनके ही कैबिनेट मंत्री गुरुरूद्र कुमार, जो की पद के साथ उम्र में भी सीएम बघेल से काफी छोटे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है, जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने से 16 साल छोटे केवल 44 वर्ष के मंत्री को इतना सम्मान देते हैं? तो आइये हम आपको इसकी वजह बताते हैं।

