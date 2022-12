Jashpur Naxali: दामाद समझकर गांव वाले कर रहे थे खातिरदारी, लेकिन निकला इनामी नक्सली, पुलिस ने पकड़ा

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर पुलिस ने एक इनामी नक्सली रामचंद्र को गिरफ्तार किया है। नक्सली लगभग डेढ़ साल से अपने ससुराल में छिपकर खेती किसानी कर जीवन यापन कर रहा था। वही गांव वाले भी दामाद समझकर उसकी खूब खातिरदारी कर रहे थे।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और झारखंड में कई बड़ी घटनाओं में संलिप्त इनामी नक्सली को पुलिस ने पकड़ा है। जिस पर पुलिस ने एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी। नक्सली रामचंद्र दोनों राज्यों मे आगजनी और वसूली के कई मामले में संलिप्त था। इनामी नक्सली को बलराम पुलिस नें को उसके ससुराल जशपुर के एक गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने ससुराल में रहकर खेती बाड़ी का काम कर रहा था। पुलिस ने नक्सली के पास से कई घातक हथियार भी बरामद किये हैं।

दामाद समझकर गांव वालों ने की खातिरदारी

दरअसल रामचन्द्र यादव लगभग डेढ़ साल से गांव में छिपकर रह रहा था। गांव वालों को रामचन्द्र के नक्सली होने की जानकारी नहीं थी। जिसके कारण दामाद के रूप में गांव वालों ने उसकी खूब खातिरदारी की। बुधवार को बलरामपुर जिले के सामरी पाठ थाना पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को जशपुर के ग्राम अंबादीपा पहुंचकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रामचन्द्र के पास से 12 बोर की बंदूक, एक तलवार भी बरामद किया है।

इन घटनाओं में शामिल रहा रामचन्द्र

बलराम के एसपी ने बताया कि साल 2014 में बलरामपुर के बस स्टैंड के बाजार में जीप गाड़ी में आगजनी, इस तरह साल 2014 में गुमला क्षेत्र के राजेंद्रपुर में संचालित हिंडाल्को माइंस के पोकलेन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में नक्सली संगठन टीसीपी के रामचन्द्र यादव और उनके साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इसके अलावा सड़क पुल, निर्माणकार्य को डरा धमकाकर अवैध वसूली कर बाधित करने की घटना को अंजाम देता था। वहीं वसूली के मामले में आरोपी के कई शिकायतें पुलिस को मिली थी।

एक लाख रुपये का इनामी नक्सली था रामचन्द्र

बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि रामचंद्र साल 2013 में नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी कि सब जोनल कमांडर अंशु यादव के संपर्क में आया। जिसके बाद वह नक्सल गतिविधियों में सक्रिय रहा। नक्सली के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के कारण झारखंड पुलिस द्वारा रामचंद्र पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

झारखंड में दर्ज हैं कई मामले

झारखंड और छत्तीसगड़ की पुलिस नक्सली रामचन्द्र यादव की तलाश कर रही थी। क्योंकि रामचंद्र और उसके साथियों के खिलाफ झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड थाने में कई मामले दर्ज हैं।लेकिन इस बार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नक्सली अपने ससुराल में छिपकर रह रहा है। जिसके बाद घेराबंदी कर नक्सली को पकड़ा है। पुलिस ने रामचंद्र और उसके सहयोगी जगदीश को गिरफ्तार किया है।

