छत्तीसगढ़ में ओबीसी मतदाताओं की संख्या में इजाफा, विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ को हमेशा से आदिवासी बाहुल्य राज्य माना जाता रहा है। यहां की सरकारी योजनाओं से लेकर राजनीति रणनीति भी आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जातिगत स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य में पिछड़ा वर्ग और आर्थिक तौर पर पिछड़े नागरिकों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगभग 3 करोड़ 5 लाख से अधिक की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 1.18 लाख करोड़ के पार हो चुकी है।

English summary

Increase in the number of OBC voters in Chhattisgarh, the effect will be seen in the assembly elections