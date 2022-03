छत्तीसगढ़ में गलत इंजेक्शन ने ली 7 साल की बेटी की जान, एम्बुलेंस नही मिली, तो पिता कंधे पर लादकर घर ले गया शव

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

अंबिकापुर,26 मार्च । छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है ,यहां सरगुजा जिले में समय पर एंबुलेंस ना मिल पाने के कारण एक पिता को अपनी 7 बरस की बेटी का शव 10 किलोमीटर तक अपने कंधे पर लादकर पैदल की घर तक का रास्ता तय करना पड़ा। इस दुखद घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने तत्काल घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए है ।

बहरहाल प्राथमिक तौर पर जवाबदेही तय करते हुए अंबिकापुर सीएमएचओ ने लखनपुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. पीएस केरकट्‌टा को नोटिस भेजकर तत्काल पद से हटा दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराने में देरी क्यों हुई? मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल लखनपुर BMO की जिम्मेदारी डॉ. रूपेश गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Have ordered CMHO to probe the incident, and BMO should be replaced in case of negligence...Concerned health official from Lakhanpur village should have made the father understand to wait for hearse instead of letting him carry the body like that: TS Singh Deo (25.03) pic.twitter.com/cVVwZKmtbP