पूर्व सीएम रमन सिंह के गृह जिले कवर्धा मे बड़े किसान आंदोलन की आहट

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

कबीरधाम(कवर्धा),15 जनवरी।छत्तीसगढ़ का कवर्धा कबीरधाम जिला कहने को तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह का गृह जिला होने के साथ ही भूपेश सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद अकबर का निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन फिर भी यहां अपने खेतों मे पानी पहुंचाने के लिए 26 गांव के किसानों को आंदोलन के रास्ते जाना पड़ रहा है। दरअसल किसान सरकार पर दबाव बनाकर 3 साल पहले मंजूर की गई "सुतियापट नहर विस्तार योजना" पर रुके काम को शुरू करवाना चाहते हैं।

यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़ के पूर्व ACB चीफ जी पी सिंह का बड़ा बयान, मुझपर पूर्व सीएम रमन सिंह को फंसाने का था दबाव

English summary

Farmer's agitation in Kawardha, home district of former CM Raman Singh, farmers of 26 villages are angry because the canal is not reaching the fields.