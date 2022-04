कार में आग लगने से जल गया पूरा परिवार, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में घटा हादसा

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

राजनांदगांव, 22 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक बेहद ही दुखद हादसे की खबर मिली है। जिले की खैरागढ़ रोड में स्थित सिंगारपुर के करीब बीती रात लगभग दो बजे एक दुखद हादसे एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गयी है। मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 12 बजे खैरागढ़ के रहने वाले सुभाष कोचर अपनी कार से पत्नी और बेटियों के साथ बालोद से खैरागढ़ लौट रहे थे। तभी रात्रि लगभग 2 बजे सिंगारपुर के गणेश मंदिर के निकट पुलिया मे कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। घटना के दौरान कार में भीषण आग लग गई जिस वजह से सभी कार सवार जिंदा जल गए।

Chhattisgarh | Five members, including 3 children of a family, burnt alive in a fire that broke out in their car after an accident in Rajnandgaon district, police said pic.twitter.com/smlnl01sYn