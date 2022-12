कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में लड़े 2024 के आम चुनाव, दिल्ली में बोले CM भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते चाहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आयें।

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri Goswami

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाने की बात कही है। शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होने के दौरान उन्होंने यह बात कही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते चाहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आयें। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के प्रति भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद लोगों की धारणा में परिवर्तन हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकती है।

As a Congress worker, I can say that Rahul Gandhi should be brought as a PM candidate in 2024 and the party should fight the elections under his leadership. This way the party will see victory: Chhattisgarh CM & Congress leader Bhupesh Baghel, at Delhi pic.twitter.com/sDNjRJkWU1