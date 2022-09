हिमाचल प्रदेश में CM भूपेश का सवाल, जहां BJP की सरकार वहां पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द क्यों हो रही हैं?

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 29 सितंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। सीएम भूपेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक क्यों हो जाते हैं और परीक्षाएं रद्द क्यों हो रही हैं। यह बात उन्होंने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर कांग्रेस की रैली के दौरान कही।

भाजपा शासित राज्यों में हो रहे पर्चे लीक

सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की जन संकल्प रैली के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उसका उलट करती है। वन रैंक, वन पेंशन की बातें करने वाली बीजेपी ने नो रैंक, नो पेंशन कर दिया। बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने आम जनता को अधिकार सम्पन्न बनाया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार,मनरेगा और भोजन का अधिकार लाकर लोगों को रोजगार का अधिकार दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो वादा किया था, उसे पूरा किया है। किसानों की कर्ज माफी की, मोदी सरकार के अड़ंगे के बावजूद छत्तीसगढ़ में किसानों से 2640 रुपये क्विंटल पर धान खरीदी की जा रही है। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी के नाम पर जनता की जेब खाली करके उनका शोषण कर रही है। डेवलपमेंट का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। बेरोजगारी और महंगाई से राहत के लिए बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है।

हिमाचल में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना

सीएम भूपेश बघेल ने मंच से बीजेपी को कोसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर दंगा करा सकती है, वह गाय के नामपर वोट मांग सकती है,लेकिन उसकी सेवा नहीं कर सकती। बघेल ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में गोबर और गौमूत्र की खरीदी शुरू की है। कर्मचारियों के भले के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। यदि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनी तो यहां भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। वह कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार हैं।

यह भी पढ़ें जानिए कौन है चेंदरू,जो खेलता था बाघ के साथ, जिसे दुनिया कहती थी THE TIGER BOY

English summary

The question of CM Bhupesh in Himachal Pradesh, where is the BJP government where paper leaks and exams are being canceled?