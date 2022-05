छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश को मिली सिलगेर कांड की जांच रिपोर्ट, अध्ययन के बाद फैसला लेगी सरकार

Chhattisgarh

दंतेवाड़ा, 24 मई। सीएम भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को दंतेवाड़ा में थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ भी औपचारिक भेंट मुलाकात करते हुए के प्रेस वार्ता को सम्बोधित किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर अब शांति की तरफ लौट रहा है। इस इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ने से खौफ कम हुआ है। सीएम भूपेश ने कहा की एक वक़्त बस्तर में गोली धमाके की खबरें आम थी, लेकिन अब बस्तर को डैनेक्स और दूसरी बातों के जाना जा रहा है।

अब डैनेक्स बस्तर की पहचान

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं । उन्होंनेआगे कहा कि बस्तर प्राकृतिक ख़बसूरती और भाई-चारे की जगह है। दंतेवाड़ा माता दंतेश्वरी मंदिर, बस्तर दशहरा और मुर्गा-लड़ाई के लिए प्रसिद्ध था, यहां लोग खूनखराबे से ऊबकर शांति की तरफ लौट रहे हैं,यही बदलता बस्तर है।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दंतेवाड़ा के डैनेक्स में महिलाओं के द्वारा सिले गए कपड़ों को अमेरिका और इंग्लैंड भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि बस्तर की जिन महिलाओं ने कभी रायपुर तक का सफर तय नहीं किया,सरकार उन्हें इंग्लैंड भेजने की तैयारी कर रही है। दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और माओवादी हिंसा पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए बनाए जाने वाले आवासीय परिसर की तर्ज पर बस्तर समेत कई जिलों में इसी तरह का परिसर बनाया जायेंगे और हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वालों को सरकार की हर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम ने उन्हें कई नए अनुभव दिए हैं।

सिलगेर की रिपोर्ट तैयार

सीएम भूपेश बघेल से बस्तर के विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के संबंध में कहा कि बस्तर अंचल के किसी भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड खराब नहीं है। हालांकि कुछ कमियां जिसे दूर करने के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने सिलगेर में घटना के सम्बन्ध में कहा कि इस मामले दंडाधिकारी जांच रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इसपर सरकार निर्णय लेगी। गौरतलब है कि बीते साल मई में बस्तर के सिलगेर में स्थित पुलिस कैंप के विरोध में ग्रामीणों के आंदोलन में फायरिंग हो गई थी जिसमे तीन ग्रामीण मारे गए थे। इस घटना के बाद आंदोलन ने बड़ा रूप लिया था ,जिसके बाद सरकार ने मामले न्यायिक जांच करवाने का ऐलान किया था।

बस्तर में पर्यटन बढ़ाने बन रही सड़क

बस्तर पर्यटन की संभावाओं पर सीएम ने कहा कि नारायणपुर से लेकर बारसूर तक सड़क बन रही है,केवल 5 किलोमीटर का काम करना बचा है। इस सड़क मार्ग से लोग राजनांदगांव से नारायणपुर होते हुए बारसूर और दंतेवाड़ा पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह सड़क सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी,क्योंकि अबूझमाड़ से होकर गुजरना यात्रियों के लिए बेहद रोमांचकारी होगा।

किलेपाल और बड़ांजी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल

मंगलवार को अपने बस्तर दौरे के दरमियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर जिले के किलेपाल और बड़ांजी पहुंचे। सीएम ने यहां जनचौपाल लगाकर सैकड़ों ग्रामीणों से सीधा संवाद किया।

उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए अंदरूनी इलाकों में पीने के पानी की सुविधा, स्कूल भवन से लेकर पक्की सड़के बनाने तक की ने घोषणा की है। इसके अलावा वह बड़ांजी थाना भी गए और जवानों के साथ समय बिताया।

Chhattisgarh: CM Bhupesh received the report of the investigation of the Silger case, the government will take a decision after the study