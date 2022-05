भूपेश वर्सेस सिंहदेव: छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जा रहे हैं भूपेश- सिंहदेव ,कभी एक सा अंदाज, कभी जुदा

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 09 मई। छत्तीसगढ़ के कथित ढाई-ढाई साल का फार्मूला की मियाद निकले काफी वक़्त हो चुका है ,लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सियासी दौड़ अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव 4 मई से पूरे प्रदेश का दौरा शुरू कर चुके हैं। इस दौरान दोनों नेता सरकार के कार्यो की समीक्षा करके आम जनता से भी मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के जरिये दोनों नेता विधानसभा चुनाव से पहले अपना जनाधार भी तलाश करेंगे। इन दौरों को भूपेश वर्सेस सिंहदेव के तौर पर देखा जा रहा है। बीते सप्ताह दोनों नेताओ के दौरे के दौरान क्या रहा खास आप को बताते हैं।

यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़: नक्सलियों ने स्वीकार किया सीएम भूपेश का ऑफर, शर्तों के साथ शांतिवार्ता के लिए तैयार हुए माओवादी

English summary

Bhupesh vs Singhdev: Bhupesh-Singhdev is going among the people of Chhattisgarh, sometimes the same style, sometimes different